Зеленский предложил заблокировать коммунальных регистраторов имущества

Об этом Владимир Зеленский заявил во время поездки вместе с руководством Офиса президента в село Путровка Киевской области с целью проверки информации о незаконной деятельности местного коммунального регистратора, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Во время общения с жителями села и представителями местной власти, а также первым заместителем министра юстиции Еленой Сукмановой президент предложил уже сегодня средством заблокировать для коммунальных регистраторов возможность осуществлять операции.

"В Украине в среднем 2-3 раза в день незаконно меняют владельца. Мы можем обновить состав антирейдерской комиссии Минюста. Можем до момента наведения порядка отключить всех регистраторов, которые создают сейчас риски рейдерства. Отключите", – сказал Зеленский.

Со своей стороны руководитель Офиса президента Андрей Богдан отметил, что в ближайшее время появится указ главы государства по борьбе с рейдерством в сфере регистрации.

"Эти регистраторы получают электронные ключи доступа для рейдерства. Здесь виновно государство, которое позволило существование такой регистрационной формы. Поскольку государство не может гарантировать честность доступа к этим реестрам, эту схему надо прекращать", – заявил Богдан.

В свою очередь Сукманова напомнила, что эта проблема не нова и сейчас в ручном режиме производится отключение недобросовестных регистраторов.

"У нас сегодня по стране было зарегистрировано 277 коммунальных предприятий. Для 169 из них Минюст уже отменил аккредитации. Если что-то произошло – мы реагируем на жалобы, блокируем регистраторов. На сайте Министерства юстиции открытый перечень всех заблокированных регистраторов. Почти 70% – это регистраторы коммунальных предприятий", – сообщила Сукманова.

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Как сообщалось, ранее Министерство юстиции на техническом уровне внедрило механизм, не позволяющий регистратору осуществлять регистрационные действия за пределами своей области. Причиной послужили многочисленные жалобы на нарушения законодательства регистраторами, которые осуществляют регистрационные действия вне пределов своей юрисдикции.

По данным Минюста, отключение доступа к реестрам оказывают незначительный эффект и норма о запрете регистрационных действий за пределами своей области регистраторами продолжает умышленно или несознательно нарушаться.

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