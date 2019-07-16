"Нафтогаз" предупредил о проблемах с отоплением в Броварах из-за долгов

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", передает БизнесЦензор.
По данным НАК, коммунальное предприятие уже накопило долг за потребленный газ в размере 120,7 млн грн грн и, согласно требованиям законодательства, должно самостоятельно прекратить отбор газа.
Для возобновления газоснабжения "Броварытепловодоэнергия" должена выполнить требования постановления Кабинета министров №867 от 19 октября 2018 года по минимальному уровню расчетов и оплатить "Нафтогазу" не менее 8,6 млн грн долга.
"Нафтогаз" призывает городскую власть Броваров принять оперативные меры для урегулирования задолженности коммунального теплоснабженца. От этого напрямую зависит стабильное теплоснабжение жилых домов и социальных учреждений города Бровары следующей зимой", – сказано в сообщении.
Ранее администрация КП "Броварытепловодоэнергия" сообщила, что 1 июля поставки природного газа коммунальному предприятию были прекращены в соответствии с письмом НАК "Нафтогаз Украины" от 24 июня в связи с значительной задолженностью.
Рост долга в коммунальном предприятии поясняют низкой дисциплиной расчетов со стороны населения.
"Учитывая данные обстоятельства, мы не сможем начать отопительный сезон вовремя для вашего учреждения в случае наличия задолженности за централизованное отопление и снабжение горячей воды", – сказано в сообщении КП.
Отметим, в Броварах централизованное горячее водоснабжение отключают с мая до начала следующего отопительного сезона из-за убыточности.