"Укрпошта" прекращает прием политической рекламы

Как передает БизнесЦензор, об этом глава АО "Укрпошта" Игорь Смелянский сообщил на своей странице в сети Facebook.

"За эти 2 месяца я прочитал тысячи политических реклам и подписал их на распространение через "Укрпошту". Политическая реклама в наших отделениях по прежнему запрещена. Сегодня вечером, чтобы не было никаких политических спекуляций, мы прекращаем прием политической рекламы, чтобы успеть ее разнести до дня тишины", – сообщил Смелянский.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на не контролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram