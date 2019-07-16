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16.07.19 15:59

"Турбоатом" полностью заменил поставки российского оборудования для украинских АЭС

АО "Турбоатом" полностью заменило поставки турбинного оборудования российского АО "Силовые машины" для НАЭК "Энергоатом".

турбоатом

Об этом заявил генеральный директор "Турбоатома" Виктор Субботин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Оценивая ситуацию семь-восемь лет назад, мы совместно с "Энергоатомом" приняли программу импортозамещения. "Энергоатом" поручил нам, а мы разработали проект и воссоздали возможность изготовления деталей и узлов турбин 1000 МВт российского производства. Прежде всего, это титановая лопатка 5-й ступени... Это была та позиция, по которой "Силовые машины" диктовали "Энергоатому" свои условия. Мы полностью лишили их влияния на НАЭК и перебрали на себя обслуживание всех украинских блоков", – сказал Субботин.

По словам гендиректора компании, ранее от поставок российских запчастей зависели пять атомных блоков ВВЭР-1000.

Как сообщалось, в марте Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 19 марта, которым введены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, в том числе ПАО "Силовые машины" российского миллиардера Алексея Мордашова.

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В январе 2018 года США внесло "Силовые машины" в санкционный список  в связи с с поставкой турбин Siemens в Крым.

Концерну принадлежит 35% выпустившего турбины российского совместного предприятия "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ), в котором остальными 65% владеет немецкий Siemens. Турбины этого СП были переданы по контракту государственному "Технопромэкспорту", но в дальнейшем в нарушение условий контракта были доставлены в Крым.

"Силовые машины" – основной российский производитель оборудования для тепловых, атомных и гидроэлектростанций с портфелем заказов $5 млрд за 2016 год. На долю компании, по ее оценке, приходится около 70% рынка энергоборудования России и СНГ.

"Турбоатом" – единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций.

По итогам 2018 года "Турбоатом" увеличил чистую прибыль на 7,6% к 2017 году – до 764,24 млн грн.

По состоянию на третий квартал 2018 года государству в лице Фонда госимущества Украины принадлежит более 75,22% акций АО. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd.

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