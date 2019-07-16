"Турбоатом" полностью заменил поставки российского оборудования для украинских АЭС

Об этом заявил генеральный директор "Турбоатома" Виктор Субботин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Оценивая ситуацию семь-восемь лет назад, мы совместно с "Энергоатомом" приняли программу импортозамещения. "Энергоатом" поручил нам, а мы разработали проект и воссоздали возможность изготовления деталей и узлов турбин 1000 МВт российского производства. Прежде всего, это титановая лопатка 5-й ступени... Это была та позиция, по которой "Силовые машины" диктовали "Энергоатому" свои условия. Мы полностью лишили их влияния на НАЭК и перебрали на себя обслуживание всех украинских блоков", – сказал Субботин.

По словам гендиректора компании, ранее от поставок российских запчастей зависели пять атомных блоков ВВЭР-1000.

Как сообщалось, в марте Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 19 марта, которым введены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, в том числе ПАО "Силовые машины" российского миллиардера Алексея Мордашова.

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В январе 2018 года США внесло "Силовые машины" в санкционный список в связи с с поставкой турбин Siemens в Крым.

Концерну принадлежит 35% выпустившего турбины российского совместного предприятия "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ), в котором остальными 65% владеет немецкий Siemens. Турбины этого СП были переданы по контракту государственному "Технопромэкспорту", но в дальнейшем в нарушение условий контракта были доставлены в Крым.

"Силовые машины" – основной российский производитель оборудования для тепловых, атомных и гидроэлектростанций с портфелем заказов $5 млрд за 2016 год. На долю компании, по ее оценке, приходится около 70% рынка энергоборудования России и СНГ.

"Турбоатом" – единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций.

По итогам 2018 года "Турбоатом" увеличил чистую прибыль на 7,6% к 2017 году – до 764,24 млн грн.

По состоянию на третий квартал 2018 года государству в лице Фонда госимущества Украины принадлежит более 75,22% акций АО. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd.

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