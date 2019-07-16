БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
16.07.19 15:32

Ввод в эксплуатацию биогазовых установок превысил показатель за весь прошлый год

За первое полугодие 2019 года в Украине введено в эксплуатацию 20 МВт биогазовых мощностей, что в 1,5 раза больше, чем за весь прошлый год.

биогаз

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, передает БизнесЦензор.

По данным ведомства, по состоянию на конец второго квартала в стране работают 43 биогазовые установки общей мощностью 66 МВт, в том числе генерирующие электроэнергию из отходов аграрной промышленности (44 МВт) и из отходов на свалках (22 МВт). Инвестиции в строительство этих установок оцениваются в 100 млн евро.

Для сравнения: еще в 2012 году было только 7 МВт таких объектов на биогазе.

Как отмечают в Госэнергоэффективности, стимулом для работы в этой сфере стало увеличение "зеленого" тарифа на электроэнергию из биогаза до 12,4 евроцента за кВт-ч в 2015 году.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100