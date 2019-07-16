Tesla отказалась от самых дешевых версий двух топовых моделей

Однако отказ от стандартных версий Model X и Model S означает повышение стартовых цен на эти модели до $84,99 тыс. и $79,99 тыс. соответственно, без учета потенциальных стимулов для покупателей, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

В то же время Tesla снизила стартовую цену на свой самый доступный электромобиль – Model 3 – до $38,99 тыс.

"Чтобы упростить покупку наших автомобилей, мы стандартизируем нашу глобальную линейку. Мы также корректируем ценообразование, чтобы продолжить улучшать доступность для покупателей", – говорится в заявлении Tesla.

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