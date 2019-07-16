Собственник банка "Пивденный" оформил в собственность сеть аптек в Одессе

Как отмечается в решении АМКУ, заявленные действия не приведут к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

ООО НВБФ "Терра" осуществляет деятельность по розничной торговле лекарственными средствами через сеть аптечных учреждений. Конечным бенефициаром указан гражданин Израиля Михаил Гур.

По данным Инспекционного портала, НВБФ "Терра" контролирует сеть из более 60 аптек.

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В мае АМКУ разрешил Родину увеличить его долю в КУА "Теком Эссет Менеджмент" с 9,5% до более чем 50%. С учетом этой покупки Родин также получил контроль над агентством недвижимости ООО "Леддер" (совместно с Андреем Кронбергом) и над ООО "Финфарм".

Согласно структуре собственности банка "Пивденный", в настоящее время Родин уже осуществляет решающее влияние на управление КУА "Теком Эссет Менеджмент", несмотря на то, что ее конечным бенефициарным собственником числится гражданин Израиля Михаил Гур, которому через "Компанию по инвестированию ресурсов, ЛТД" (Британские Виргинские о-ва) принадлежит 64,27%.

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