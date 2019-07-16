Фонд гарантирования выставил на продажу офис банка "Киевская Русь" за 58 миллионов. ФОТО

Торги состоятся 25 июля по голландской модели аукциона на площадке "ProZorro.Продажи", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Фонда.

В лот входит помещение общей площадью 1403,2 кв. м по адресу ул. Хорива, 11-а, в историческом центре Киева в нескольких шагах от станции метро "Контрактовая площадь", а также более 1100 единиц основных средств.

Начальная цена лота – 58,45 млн грн.

Напомним, 20 марта 2015 года в ПАО "Банк "Киевская Русь" была введена временная администрация. С 17 июля 2015 года начата процедура ликвидации банка.

по данным Фонда гарантирования, балансовая стоимость активов банка "на бумаге" составляла 5,63 млрд грн, рыночная стоимость, по данным независимых оценщиков, – 1,34 млрд грн. При этом сумма утвержденных акцептующих требований кредиторов составляет 5,38 млрд грн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram