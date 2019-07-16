Зеленский поручил готовиться к проведению Олимпийских игр в Украине

Соответствующее задание президент Владимир Зеленский поставил 16 июля во время общения с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными", – заявил Зеленский.

По словам главы государства, сейчас нужно развивать спортивную инфраструктуру, которую потом можно будет использовать для проведения Олимпийских игр.

"Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь", – сказал президент.

В свою очередь Сергей Бубка пояснил, что ближайшие Олимпийские игры, на проведение которых Украина может подавать заявку – это зимняя Олимпиада в 2030 году или летняя – в 2032 году.

Вместе с тем президент Национального олимпийского комитета отметил, что сейчас наиболее реалистично провести в нашей стране одни из следующих зимних или летних Юношеских Олимпийских игр.

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Как сообщалось, подготовка к проведению Олимпиады в Украине в 2022 году была одной из инициатив экс-президента Виктора Януковича.

В НАБУ установили, что бывшие чиновники Госинвестпроекта и государственного предприятия "Государственная инвестиционная компания" при реализации ряда проектов, в том числе "Олимпийская надежда-2022", вывели через офшоры средства на 259,2 млн грн.

Бывший глава Госинвестпроекта Владислав Каськив после Революции достоинства несколько лет скрывался за границей, пока не был задержан в Панаме и экстрадирован в Украину в 2017 году. После этого Печерский районный суд Киева выпустил Каськива под залог в сумме 160 тыс. грн.

15 декабря 2017 года Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении Каськива. По словам генпрокурора Юрия Луценко, ему может грозить условный срок.

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