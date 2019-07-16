Минюст зарегистрировал новую Таможенную службу

Как передает БизнесЦензор, об этом министр финансов Оксана Маркарова сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Когда заходишь в реестр и радуешься. Сегодня Максим Нефьодов зарегистрировал Государственную таможенную службу", – сообщила Маркарова.

Как сообщалось, с 15 июля Максим Нефьодов начал работу на должности главы Государственной таможенной службы и прекращает выполнение обязанностей первого заместителя министра экономического развития и торговли.

5 июля Кабинет министров одобрил назначение Нефьодова на должность главы Государственной таможенной службы.

Ранее Нефьодов победил в конкурсе на эту должность, после того как суд разблокировал приостановленный 18 апреля Окружным административным судом Киева отбор на пост главы Государственной таможенной службы по иску народного депутата Андрея Антонищака из фракции "Блок Петра Порошенко".

Максим Нефьодов занимает должность заместителя министра экономического развития и тоговли с февраля 2015 года, до этого работал в крупных инвестиционных компаниях ICON Private Equity и Dragon Capital.

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