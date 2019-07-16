Минрегион одобрил финансирование постройки или ремонта 277 школ и детсадов

Об этом Парцхаладзе написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

По его словам, одобрено финансирование 277 проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта школ и детских садов на сумму более 2,5 млрд грн.

"В рамках их (проектов) реализации также предполагается внедрение нового образовательного пространства – это создание мотивирующего и креативного дизайна снаружи и внутри, проведение энергомодернизации - утепление фасада, замена окон, закупка необходимого современного оборудования или мебели, создание всех необходимых условий безбарьерного доступа и инклюзивного образования", - написал он.

Парцхаладзе добавил, что в целом уже одобрено финансирование 707 проектов регионального развития во всех областях Украины. Это строительство и реконструкция школ, детских садов, учреждений здравоохранения, культуры, спорта.

"В разрезе регионов это 22 проекта в Винницкой, 24 проекта в Волынской, 15 - в Днепропетровской, 51 - Донецкой, 43 - Житомирской, 50 - Закарпатской, 23 - Запорожской, 52 -Ивано-Франковской, 10 - Киевской, 10 - Кировоградской, 41 - Луганской, 52 - Львовской, 5 - Николаевской, 14 - Одесской, 6 - Полтавской, 22 - Ривненской, 37 - Сумской, 44 - Тернопольской, 24 – Харьковской, 31 - Херсонской, 49 - Хмельницкой, 16 - Черкасской, 25 - Черновицкой, 32 - Черниговской областях и 9 – Киеве", - уточнил Парцхаладзе.