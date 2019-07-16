Потребление газа во Львовской области уменьшилось на четверть

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Львовгаза" сообщает БизнесЦензор.

"С начала года АО "Львовгаз" транспортировало 605,7 млн куб. м газа, а это на 152,3 млн куб. м газа (25%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщает компания.

Наибольшее сокращение объема зафиксировано среди бытовых потребителей Львовской области.

"С начала года оно составило 350,6 млн куб. м. В прошлом году распределение по этой категории составил на 129,8 млн куб больше", - сообщает "Львовгаз".

Уменьшение объемов потребления газа наблюдается и среди других категорий потребителей. Предприятия ТКЭ потребили на 12,9 млн куб. м меньше, промышленность на 6,7 млн куб. м, учреждения и организации, финансируемые из государственного бюджета на 2,6 млн куб. м.

"С уменьшением тарифной выручки компании суммы расходов, необходимых для эксплуатации газораспределительных сетей, работы аварийно-диспетчерской службы, остаются неизменными и даже растут из года в год", - заявил технический директор АО "Львовгаз" Павел Сербан.

"Поэтому оптимальным для рынка газа Украины является модель тарифа на распределение, в которой учтена заявленная мощность", - сообщил он.

Компания "Львовгаз" приветствует шаги НКРЭКУ по применению европейских принципов при установлении тарифов на распределение газа. "Такой подход будет способствовать развитию энергоэффективности и экономии газа", - сообщает "Львовгаз".

Компания сообщает, что равномерные ежемесячные платежи за услугу доставки газа уменьшат финансовую нагрузку на потребителя в отопительный период и позволят операторам ГРМ четко спрогнозировать свои доходы и расходы.

"Львовгаз" предлагает дать возможность потребителям платить за фактически использованную мощность, а не номинальную присоединенную мощность.

"Тариф на распределение природного газа является единственным источником поступления средств в компанию. А установленный НКРЭКУ тариф на распределение природного газа не покрывает экономически обоснованных расходов компании. В частности, прошлый год АО "Львовгаз" завершило с убытком 439,7 млн грн", - сообщает компания.