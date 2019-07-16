БизнесЦензор

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16.07.19 12:49

Минрегион обяжет устанавливать зарядки для электромобилей на АЗС

Министерство регионального развития планирует ввести норму об обязательном проектировании электрозарядных стнаций на автозаправочных станциях.

Минрегион обяжет устанавливать зарядки для электромобилей на АЗС

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе, сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас одно из предложений, которое активно рассматривается - внести изменения в соответствующие ГСН, чтобы электрозарядные станции обязательно проектировались на автозаправочных станциях (АЗС)", - сообщил он.

Парцхаладзе напомнил, что с 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в строительные нормы относительно автостоянок и гаражей, которые ввели обязательное устройство 5% машиномест на новых или реконструированных парковках с возможностью подзарядки электрозарядками.

Парцхаладзе обещает, что эта норма будет постепенно пересматриваться и увеличиваться.

"Мы смотрим на перспективу, поэтому стараемся, чтобы к 2030 году все 100% машиномест на украинских парковках были с электрозарядками. И во всех других общественных местах они обязательно появлялись. В первую очередь, на автозаправках и возле жилых домов", - сообщил он.

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