ЗАЗ заключил мировое соглашение с кредиторами после продажи имущества фирме Васадзе

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Производство по делу №908/2500/18 о банкротстве ЗАЗ было открыто определением суда от 4 декабря 2018 года. Процедура санации сроком на 6 месяцев была введена судом 11 апреля . План санации должника одобрен комитетом кредиторов 28 марта.

1 июля суд по ходатайству управляющего санацией ЗАЗ внес изменения в реестр требований кредиторов должника в части обеспеченных требований "Укрэксимбанка" в размере 770,15 млн грн путем их уменьшения на сумму 139,7 млн грн – до 630,5 млн грн и изменил очередность их удовлетворения, перенеся эти требования из обеспеченных требований в четвертую очередь.

Такое решение было принято судом, учитывая то, что 20 июня госбанку были перечислены средства, полученные от продажи имущества должника, которое было предметом обеспечения по ипотечному договору и договорам залога.

Согласно судебным материалам, соответствующий аукцион состоялся 19 июня, на нем было 2 участника, а победителем (с предложением 168,1 млн грн) стало ООО "ЗАЗ Индастриз", конечный бенефициар которого – Тариэл Васадзе, который контролирует и "Запорожский автомобилестроительный завод".

"Кристалбанк" в системе раскрытия информации НКЦБФР сообщал, что 12 июня его наблюдательный совет принял решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки и заключения с ЗАЗ договоров купли-продажи имущества, а именно объектов нежилой недвижимости общей площадью 142,2 тыс кв м, оборудования и устройств по общей цене приобретения не выше 167,7 млн грн.

Речь шла об активах по адресам в Запорожье, проспект Соборный (проспект Ленина), 8; м. Запорожье, улица Чубанова, 5; Запорожская область, Мелитополь, ул. А. Невского, 36; м., Мелитополь, Каховское шоссе, 17.

Корпорация "УкрАВТО" Тариэла Васадзе, в которую входит компания-должник, заявляла, что "Проминвестбанк" списал ей долг на 1,4 млрд грн.