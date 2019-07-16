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16.07.19 10:46

Twitter представит редизайн для пользователей компьютеров

Социальная сеть Twitter анонсировала редизайн страницы, которую видят пользователи персональных компьютеров.

Twitter представит редизайн для пользователей компьютеров

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Помимо эстетических изменений, появятся несколько новых возможностей.

Вкладка "Исследовать", знакомая пользователям мобильного приложения, теперь будет доступна и на ПК, что упростит поиск видео, местных новостей и популярных трендов в зависимости от расположения пользователя.

К закладкам, спискам и профилю теперь будет проще получить доступ в боковом меню навигации. Вкладка сообщения теперь имеет увеличенный вид, что позволит отвечать на сообщения и видеть различные разговоры на одном экране.

Боковое меню теперь также облегчит переключение между учетными записями. Появятся две опции для темного режима, а также различные темы и варианты цветовой палитры. На самой странице появится возможность переключаться между самыми популярными твитами и самыми последними.

В компании заявляют, что все изменения основаны на существенном обновлении серверной архитектуры Twitter, а сайт был создан заново с нуля. После перехода на новый дизайн уже нельзя будет вернуться назад.

Слухи о готовящемся редизайне страницы для компьютеров ходили в течение года, в прошлом сентябре в компании начали внутреннее тестирование нового дизайна.

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