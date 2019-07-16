БизнесЦензор

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16.07.19 08:42

Газопровод "Северный поток" остановлен на двухнедельный ремонт

Обе нитки морского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания, свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport.

поток,северный

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Регулярное годовое техобслуживание газопровода проводится уже в 7 раз с начала его эксплуатации, отмечает проектная компания Nord Stream AG. Своевременные проверки и ремонт позволят продлить срок его службы до 50 лет и дольше.

График работ был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG как на стороне поставщика, так и потребителей, и учтен в заявках на транспортировку газа европейским партнерам через "Северный поток".

В сутки "Северный поток" прокачивает до 170 млн кубометров газа.

В момент остановки одних газопроводов возрастает объем прокачки по другим маршрутам (справедливо ожидать роста поставок через Украину), возможно сокращение закачки газа в подземные хранилища и отбор газа из ПХГ.

Остановки газопроводов и добычных промыслов на ремонт способны оказать поддержку ценам на газ на спотовом рынке.

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