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15.07.19 20:20

Зеленский сменит посла Украины в США

Президент Владимир Зеленский начнет обновление дипломатического корпуса Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

"Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон. Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов", – сказано в сообщении.

Как отмечают в Офисе президента, соответствующие указы будут опубликованы в ближайшее время.

Напомним, Валерий Чалый занимает пост чрезвычайного и полномочного посла Украины в США с 2015 года, до этого он работал на должности заместителя главы Администрации президента Петра Порошенко.

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