Власти Киева утвердили план обеспечения жильем участников АТО до 2024 года

Об этом говорится в сообщении КГГА, передает БизнесЦензор.

Срок реализации концепции – до 2024 года. За эти 6 лет планируется обеспечить жильем 1 880 лиц из числа указанных категорий, что составляет 63% от их общего количества по состоянию на 31 декабря 2018 года.

"В конце прошлого года на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, насчитывалось 2 797 участников антитеррористической операции, 151 человек с инвалидностью из числа участников антитеррористической операции, 35 членов семей погибших (умерших) участников АТО... Если мы сохраним темпы реализации и финансирования соответствующей программы – и это еще без учета последующей постановки на учет – для улучшения жилищных условий этих киевлян понадобится почти 20 лет. Поэтому, безусловно, необходимо внедрить дополнительные механизмы строительства и приобретения жилья для указанных категорий лиц, что и предусмотрено новой концепцией", – прокомментировал заместитель председателя КГГА Александр Спасибко.

Концепцией предусмотрено несколько механизмов решения затронутых проблем, которые имеют разные источники финансирования и в своем комплексе позволят достичь поставленной цели, в частности:

строительство (приобретение) жилья (в том числе за счет субвенции из государственного бюджета Украины);

строительство (приобретение) жилья для обеспечения киевлян – участников антитеррористической операции, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и согласились оплатить 50% стоимости жилья;

строительство жилья на основе создания жилищно-строительных кооперативов участников антитеррористической операции;

обеспечение жильем по механизму инвестиционного обязательства (застройка территории осуществляется инвестором, который определяется по результатам инвестиционного конкурса по критерию передачи % построенного жилья для обеспечения киевлян – участников АТО);

обеспечение жильем по механизму освобождения от уплаты долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта или уменьшения ее размера (застройщик в счет обязательств по уплате долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта передает городу % построенного жилья);

строительство жилья по механизму выполнения ветеранскими организациями функции заказчика строительства (землепользователь передает в установленном порядке организации ветеранов выполнение функции заказчика строительства).

Финансирование мер Концепции будет проходить за счет государственного и местных бюджетов в пределах ассигнований, которые предусматриваются на соответствующий год, благотворительных фондов, международной технической и финансовой помощи, а также других источников, не запрещенных законодательством. К исполнению плана должны привлечь профессиональные ресурсы инициативных общественных объединений, в частности, организаций ветеранов антитеррористической операции и тому подобное.

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