БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
15.07.19 19:44

Власти Киева утвердили план обеспечения жильем участников АТО до 2024 года

Киевская городская государственная администрация распоряжением №1204 одобрила Концепцию обеспечения жильем киевлян – участников антитеррористической операции, членов семей погибших (умерших) киевлян-участников АТО.

Власти Киева утвердили план обеспечения жильем участников АТО до 2024 года

Об этом говорится в сообщении КГГА, передает БизнесЦензор.

Срок реализации концепции – до 2024 года. За эти 6 лет планируется обеспечить жильем 1 880 лиц из числа указанных категорий, что составляет 63% от их общего количества по состоянию на 31 декабря 2018 года.

"В конце прошлого года на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, насчитывалось 2 797 участников антитеррористической операции, 151 человек с инвалидностью из числа участников антитеррористической операции, 35 членов семей погибших (умерших) участников АТО... Если мы сохраним темпы реализации и финансирования соответствующей программы – и это еще без учета последующей постановки на учет – для улучшения жилищных условий этих киевлян понадобится почти 20 лет. Поэтому, безусловно, необходимо внедрить дополнительные механизмы строительства и приобретения жилья для указанных категорий лиц, что и предусмотрено новой концепцией", – прокомментировал заместитель председателя КГГА Александр Спасибко.

Концепцией предусмотрено несколько механизмов решения затронутых проблем, которые имеют разные источники финансирования и в своем комплексе позволят достичь поставленной цели, в частности:

Финансирование мер Концепции будет проходить за счет государственного и местных бюджетов в пределах ассигнований, которые предусматриваются на соответствующий год, благотворительных фондов, международной технической и финансовой помощи, а также других источников, не запрещенных законодательством. К исполнению плана должны привлечь профессиональные ресурсы инициативных общественных объединений, в частности, организаций ветеранов антитеррористической операции и тому подобное.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100