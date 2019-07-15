Нацбанк насчитал в Украине более 100 финтех-компаний

Такие данные приводятся в Финтех-каталоге-2019, подготовленном Украинской ассоциацией Финтех и инновационных компаний совместно с платежной компанией Visa и Национальным банком Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По данным составителей издания, самым популярным направлением работы украинских финтех-компаний являются платежи и мобильные кошельки.

При этом 63% украинских финтех-компаний финансируются исключительно за свой счет и столько же – прошли точку безубыточности. В то же время 14% компаний имеют штат из более 75 человек.

На международном рынке работаю 43% украинских финтех-компаний. А из тех, кто работает исключительно в Украине, 73% впоследствии собираются начинать деятельность и за рубежом.

Как отмечают в НБУ, украинский Финтех-каталог-2019 – некоммерческий проект, имеющий целью стать визитной карточкой отечественного финтех-рынка во время общения участников с зарубежными коллегами и партнерами, представителями государственных органов и инвесторов.

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