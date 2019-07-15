Глава АМПУ предложил передать малые порты местным властям

Об этом Вецкаганс сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Cчитаю, что развитие малых портов в Украине должно идти в сторону такого понятия, как "муниципальный порт". Можно рассматривать вопрос передачи малых портов местным властям, потому что функцию портов они уже практически не выполняют, но могут быть использованы как часть инфраструктуры города для развития бизнеса, туризма", - сказал Вецкаганс.

Он отметил, что в тех же Скадовске и Усть-Дунайске грузопотоки не будут развиваться такими темпами, как в крупных портах, однако там может быть успешно реализован абсолютно другой функционал: марина, яхтенные услуги, круизный и туристический бизнес. И с этим, по мнению Вецкаганса, местные власти могут справиться собственными силами, без привлечения АМПУ.

"Уверен, что местные власти также необходимо привлекать к управлению и развитию крупными портами. Особенно когда речь идет о Николаеве и Одессе, где порты очень сильно интегрированы в городскую инфраструктуру и не имеют собственных территорий для развития. У местных властей есть земельные ресурсы, а у нас - акватории и стратегическая инфраструктура. Именно такой тандем позволит городу и порту полноценно развиваться с учетом интересов всех сторон", - добавил Вецкаганс.

Как сообщалось, морские порты Украины в январе-июне 2019 года перевалили 72,213 млн тонн грузов, что на 13,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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