Морские порты увеличили перевалку грузов на 13% благодаря росту экспорта, – АМПУ

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов (АМПУ), передает БизнесЦензор.

При этом более трети перевалки – почти 25 млн тонн – пришлось на хлебные грузы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем перевалки хлебных увеличился почти на 35% (более чем на 6 млн тонн).

В АМПУ отмечают значительный прирост транзита зерновых в первом полугодии – более 60%. В первую очередь – за счет перевалки таких грузов из Молдовы через порт Рени, который обеспечил почти 90% транзита зерновых.

Также на 26,6% выросла перевалка руды, которая составила около 16,5 млн тонн. В этом сегменте также отмечается увеличение транзитного грузопотока на 70%.

На 392 тыс. тонн выросла обработка химических и минеральных удобрений (сыпучих – на 16,9%, фасованных – почти в пять раз).

Кроме того, сохраняется тенденция роста обработки контейнеров: + 72 тыс. TEU (+ 18,4%) за первое полугодие 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

"По-прежнему основой положительной динамики обработки грузов отечественными портами остается экспорт продукции украинских предприятий за границу. За отчетный период он вырос более чем на 20% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Тогда как импорт дал прирост лишь в 0,4%, а транзит сократился на 14,9%", – отмечают в АМПУ.

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При этом за первые шесть месяцев года морские порты Украины обработали 5694 судов, что на 2,6% или 154 единицы меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего судов проработали в Измаильском морском порту (1816), Николаевском (876) и в порту Черноморск (809).

С начала года услугами водного транспорта в морских портах Украины воспользовалось уже почти 158 тыс. человек, что на почти 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них почти 155 тыс. воспользовались внутренними перевозками – в основном круизными и прогулочными маршрутами – в портах Одесса и Усть-Дунайск. Иностранные перевозки составили более 3400 человек в портах Усть-Дунайск (круизные речные лайнеры) и Одесса.

Днепром за первое полугодие прошли 4453 судна (рейса), что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем перевозок грузов составил 4,2 млн тонн, что на 1,2 млн тонн больше, чем в первом полугодии 2018 года.

В основном это зерновые (объемы которых выросли в 2,2 раза и достигли более 1,7 млн тонн) и строительные грузы (+ 7,5%, объемом 1,8 млн тонн), а также металлопродукция (+ 45%, 647 тыс. тонн).

Как сообщалось, по итогам 2018 года морские порты Украины перевалили 135 млн тонн грузов, что почти на 2,6 млн тонн больше, чем в 2017 году.

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