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15.07.19 18:10

Минагрополитики распределило 120 миллионов дотаций садоводам

12 июля состоялось заседание комиссии Министерства аграрной политики и продовольствия по вопросам государственной поддержки развития виноградарства, садоводства и хмелеводства, по результатам которого принято распределение средств на сумму 119,8 млн грн для компенсации расходов 112 субъектам хозяйствования.

Минагрополитики распределило 120 миллионов дотаций садоводам

Об этом говорится в сообщении Минагрополитики. передает БизнесЦензор.

Благодаря государственной поддержке украинские сельхозпроизводители уже заложили 1853,3 га новых насаждений, в частности, фундука, ореха, яблони, груши, черешни, голубики, земляники, винограда, вишни, малины, сливы, персика, облепихи.

Законом "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" Минагрополитики предусмотрены расходы общего фонда в сумме 400 млн грн по бюджетной программе "Государственная поддержка развития хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников и надзора за ними".

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