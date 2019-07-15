На увеличение добычи урановой руды направят 2,9 миллиарда, – Кубив

Об этом сообщил первый вице-премьер Степан Кубив в ходе рабочей поездки в Кировоградскую область, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

"Целью программы является увеличение годового производства уранового оксидного концентрата до 2 480 тонн, что в свою очередь составляет годовую потребность всей атомной энергогенерации Украины", – отметил Кубив.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 1 января 2019 года Новоконстантиновская шахта свой счет профинансировала проект на почти 344 млн. Таким образом, необходимая для завершения реализации проекта сумма финансовых ресурсов сейчас составляет около 2,6 млрд грн: 1,38 млрд грн за счет предприятия и около 1,21 млрд грн за счет государства.

Ожидается, что в результате реализации этого инвестиционного проекта уже в 2021 году шахта сможет увеличить добычу урана до 701 тонн в год (в 2018 году добыча составила 336 тонн).

Новоконстантиновское месторождение урана было открыто в 1975 году. Разведочные работы на месторождении были завершены в конце 1995 года. В июле 2011 года начата опытно-промышленная добыча урановой руды.

Рудные залежи отрабатываются на глубинах от 180 до 300 метров. По данным оперативного пересчета, запасы составляют более 93 тыс. тонн урана. Проектная мощность – 1500 тыс. тонн руды в год.

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Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 10 июля одобрил присоединение ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) к ГП "НАЭК "Энергоатом".

ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) в 2018 году увеличило производство уранового оксидного концентрата (УОК) на 41,1% (на 343,4 тонн) по сравнению с 2017 годом – до 1,18 тыс. тонн.

ВостГОК – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды.

Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн.

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