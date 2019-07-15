Власти Киева анонсировали начало паспортизации жилья до конца года

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации. передает БизнесЦензор.

"Капитальный ремонт дома, его техническое состояние – это важнейший аспект в управлении домом, от которого действительно зависит и стоимость недвижимости, и безопасность. А без достоверной информации у владельцев квартир ни одного объективного решения принять нельзя", – сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, паспортизация в Киеве начнется уже в этом году. Важно, чтобы это происходило с использованием современных подходов, а вместо кучи бумаг – удобная электронная платформа с доступом для каждого киевлянина. Тогда каждый владелец паспортизованного жилья сможет узнать о состоянии дома, его специфике, экономических характеристиках, и, учитывая это, домовые общины смогут принимать определенные решения по созданию ОСМД, проведению капремонтов дома, модернизации, энергоэффективности.

Пантелеев добавил, что около 80% столичных многоэтажек требуют ремонта. Не латкового или на отдельном участке, а комплексного капитального ремонта. Ориентировочная сумма необходимых средств – 10 млрд грн. Это колоссальные расходы для городского бюджета. В финансировании должны быть объединены усилия государства, муниципалитета и домовой общины, то есть собственников квартир, и только тогда возможно обеспечить потребность в ремонтах, которая сегодня есть.

Также заместитель председателя КГГА отметил, что на заседании определены чрезвычайную приоритетность проблемы стремительно стареющего жилого фонда. Важно, что базовые вещи обсуждали присутствующие на заседании эксперты, которые формируют общественное мнение, что много значит для успешного воплощения таких изменений.

Пантелеев обратил внимание на такую законодательную ловушку, когда стоимость управления домом является фактически "замороженной", и неизвестно, каким образом ее корректировать без собрания жильцов. Власть на это влиять не может, а это напрямую сказывается на техническом состоянии дома. Поэтому было решено создать рабочую группу, которая должна наработать рекомендации с действующим законодательством совместно с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. В результате это позволит сделать вопрос ремонтов жилых домов приоритетным в государственной политике Украины.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram