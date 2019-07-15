НКЦБФР и Минэкономразвития договорились развивать стандарты работы товарных бирж

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение комиссии, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, стороны подписали меморандум, в рамках договоренностей по которому министерство поддержит внесение изменений в законодательство о передаче НКЦБФР функций госрегулирования и надзора за деятельностью товарных бирж.

По словам ушедшего с должности первого замглавы Минэкономразвития Максима Нефьодова, с целью обустройства эффективной инфраструктуры для прозрачной торговли товарными активами планируется привлечь участников рынка и международных партнеров.

В НКЦБФР заявляют о планах продолжить развивать пост-торговую инфраструктуру рынков капитала, которая в перспективе сможет использоваться также биржевым товарным рынком. В частности, путем законодательного введения концепции неттинга, системы пред-трейд и пост-трейд отчетности по операциям с базовыми активами, внедрения процедур авторизации ключевых инфраструктурных объектов и надзора за их деятельностью в целях противодействия манипулированию и других злоупотреблений на рынках. Ключевыми элементами новой инфраструктуры рынков капитала и товарных рынков станут Центральный контрагент, репозиторий и операторы торговых площадок.

"Из-за несовершенства украинского законодательства товарные и финансовые биржи много лет использовались преимущественно не по назначению, нанося значительный ущерб экономическим интересам страны. Именно на финансовых биржах происходило ценообразования на мусорные ценные бумаги, которые были основным средством в операциях по оптимизации налогов, отмыванию денег, перемещению капитала. Товарные биржи зачастую были частью схем уклонения от уплаты налогов или налоговой оптимизации. Только совместными усилиями регуляторов и министерств мы сможем кардинально изменить эту ситуацию и создать товарные и финансовые "хабы", которые будут прозрачно формировать цены на товары, производимые и потребляемые в Украине", - отметил глава НКЦБФР Тимур Хромаев.

В комиссии напоминают, что рассмотрения Верховной Радой ожидает законопроект №9035, который предусматривает создание новой полноценной инфраструктуры для товарного биржевого рынка и установления европейских правил биржевой торговли.

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