Wizz Air в августе отменит часть рейсов из Киева по 17 маршрутам

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на заявление лоукоста, передает БизнесЦензор.

В заявлении сказано, что в связи с этим с 3 по 20 августа будет уменьшена частота полетов из украинской столицы в Варшаву, Будапешт, Мемминген, Кельн, Биллунн, Берлин, Бремен, Франкфурт, Гамбург, Дортмунд, Ригу, Ганновер, Ларнаку, Краков, Вену, Братиславу и Копенгаген.

Общий объем сокращенных рейсов по указанным направлениям составит 24 в неделю.

С пассажирами, купившими билеты через сайт Wizz-Air, чьи рейсы отменены, в авиакомпании пообещали связаться, проинформировать об изменениях и предложить несколько опций.

Среди них возможность бесплатного перебронирования билета на тот же маршрут, но другую дату или изменение маршрута, полный возврат стоимости билета или получение 120% от стоимости билета в виде кредита для покупки билетов на другие рейсы Wizz Air.

В заявлении лоукоста также говорится, что пассажирам, оформившим билеты через агенства, необходимо обратиться по месту покупки или же позвонить на горячую линию Wizz Air в Украине по номеру +38 089 320 2532, поскольку у авиакомпании нет доступа к адресам электронной почты или телефонам таких путешественников для контакта с ними.

Список направлений из Киева, часть рейсов по которым будет отменена (скобках указаны дни, в которые полеты будут сокращены)

Варшава (понедельник, пятница)

Будапешт (понедельник, пятница)

Мемминген (понедельник, пятница)

Кельн (понедельник, пятница)

Биллунн (вторник)

Берлин (среда, суббота)

Бремен (вторник)

Франкфурт (среда, суббота)

Гамбург (среда)

Дортмунд (четверг)

Рига (четверг)

Ганновер (четверг)

Ларнака (суббота)

Краков (воскресенье)

Вена (вторник, воскресенье)

Братислава (воскресенье)

Копенгаген (воскресенье)

Маршрутная сеть Wizz Air из Киева включает 30 направлений в страны Европы. Провозные емкости на украинских маршрутах лоу-коста в 2019 году составят около 2,6 млн кресел.

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