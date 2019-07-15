БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
15.07.19 17:15

Wizz Air в августе отменит часть рейсов из Киева по 17 маршрутам

Авиаперевозчик Wizz Air объявил об отмене в августе части рейсов из Киева по 17 направлениям по операционным причинам из-за задержки с поставкой самолетов.

Wizz Air в августе отменит часть рейсов из Киева по 17 маршрутам

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на заявление лоукоста, передает БизнесЦензор.

В заявлении сказано, что в связи с этим с 3 по 20 августа будет уменьшена частота полетов из украинской столицы в Варшаву, Будапешт, Мемминген, Кельн, Биллунн, Берлин, Бремен, Франкфурт, Гамбург, Дортмунд, Ригу, Ганновер, Ларнаку, Краков, Вену, Братиславу и Копенгаген.

Общий объем сокращенных рейсов по указанным направлениям составит 24 в неделю.

С пассажирами, купившими билеты через сайт Wizz-Air, чьи рейсы отменены, в авиакомпании пообещали связаться, проинформировать об изменениях и предложить несколько опций.

Среди них возможность бесплатного перебронирования билета на тот же маршрут, но другую дату или изменение маршрута, полный возврат стоимости билета или получение 120% от стоимости билета в виде кредита для покупки билетов на другие рейсы Wizz Air.

В заявлении лоукоста также говорится, что пассажирам, оформившим билеты через агенства, необходимо обратиться по месту покупки или же позвонить на горячую линию Wizz Air в Украине по номеру +38 089 320 2532, поскольку у авиакомпании нет доступа к адресам электронной почты или телефонам таких путешественников для контакта с ними.

Список направлений из Киева, часть рейсов по которым будет отменена (скобках указаны дни, в которые полеты будут сокращены)

Маршрутная сеть Wizz Air из Киева включает 30 направлений в страны Европы. Провозные емкости на украинских маршрутах лоу-коста в 2019 году составят около 2,6 млн кресел.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100