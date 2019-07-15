Импорт дизтоплива из России за полгода вырос на четверть

Об этом сообщили enkorr в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

Соответственно доля российского ресурса в балансе украинского рынка выросла до 44% против с 38% в первом полугодии 2018 года.

Российские поставки полностью покрыли возросшие потребности украинского рынка, который в первом полугодии увеличился на 8,2% (на 238 тыс. тонн), до 3 148 тыс. тонн.

Они обеспечили как естественный рост потребления, который в "Консалтинговой группе А-95" оценили в 5% (на 140 тыс. тонн), так заместили ушедшие с рынка после ликвидации "керосиновой схемы" примерно 100 тыс. тонн авиатоплива.

Основной рост поставок российского топлива обеспечил нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление". Импорт по нему вырос на 20,8% (на 216 тыс. тонн), до 1 256 тыс. тонн. Из этого объема 985,5 тыс. тонн было поставлено через терминалы "Прикарпатзападтранса" (рост 9% к аналогичному периоду), остальные 270 тыс. тонн зашли в Украину по смешанной логистической схеме – были перевалены на трубопроводном терминале в Гомеле (Беларусь) в ж/д-цистерны и отправлены в Украину.

Железнодорожные поставки топлива НПЗ "Лукойла" выросли на 52,3% (на 43,3 тыс. тонн), до 125,7 тыс. тонн.

Поставки из других источников остались практически на уровне первого полугодия 2018 годп. Из Беларуси импортировано 1 029,6 тыс. тонн (+0,1% к первому полугодию 2018 года), из Литвы – 183,6 тыс. тонн (+1,6%). Морские поставки сократились на 14,4%, до 168,5 тыс. тонн.

Внутреннее производство ДТ выросло на 0,8%, до 385 тыс. тонн, его доля в балансе рынка снизилась с 13% до 12%.

Лидером по объему импорт ДТ остается группа Wexler, которая по итогам первого полугодия 2019 года импортировала 377 тыс. тонн дизельного топлива для реализации на украинском рынке. В то же время Wexler увеличил объем поставок ДТ на украинский рынок на 12% (на 62,5 тыс. тонн), до 580 тыс. тонн, за счет увеличения продаж на границе.

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