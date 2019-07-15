АМКУ изменил состав коллегии по рассмотрению тендерных жалоб

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

В обновленный состав Коллегии входят заместитель председателя АМКУ - государственный уполномоченный (глава), а также государственные уполномоченные Мария Процишен и Анна Артеменко.

В случае отсутствия или невозможности осуществления полномочий членов Коллегии ее главу замещает руководитель АМКУ Юрий Терентьев, а членов коллегии – Терентьев или государственный уполномоченный Светлана Панаиотиди.

Как сообщалось, на минувшей неделе увольнение президентом Владимиром Зеленским первой замглавы Антимонопольного комитета Марии Нижник привело к прекращению работы Административной коллегии по обжалованию закупок. В результате коллегия впервые за время действия закона "О публичных закупках" нарушила срок рассмотрения жалобы.

Ранее Зеленский также уволил Андрея Вовка с должности заместителя председателя АМКУ – государственного уполномоченного. Также президент уволил Валерия Полюховича и Агию Загребельскую с должностей государственных уполномоченных АМКУ.

При этом председатель АМКУ Юрий Терентьев не имел права быть членом Админколегии.

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