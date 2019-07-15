Аэропорт "Киев" в июне показал спад пассажиропотока на 15%

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Международными рейсами воспользовались 241,8 тыс. клиентов аэропорта (-14,9%), внутренние маршруты выбрали 6,7 тыс. путешественников (-15,2%).

Количество рейсов в июне 2019 года уменьшилось на 9,9% и составило 2 691 на вылет и прилет. Из них 2 242 рейса были международными, 449 рейсов - внутренними.

Наиболее популярными международными направлениями стали Минск, Варшава, Рим, Вена, Берлин, Анкара, Франкфурт-на-Майне, внутренними - Одесса, Запорожье и Львов.

Падение международного пассажиропотока связано с переходом в аэропорт "Борисполь" лоукоста SkyUp, а также других небольших авиакомпаний, специализирующихся на чартерных перевозках.

За первое полугодие 2019 года аэропорт "Киев" обслужил 1 млн 332,3 тыс. пассажиров, что на 16% превысило результат за аналогичный период прошлого года.

Из них 1 млн 298,4 тыс. путешественников прилетели или вылетели международными рейсами (+17,2%), а 33,9 тыс. пассажиров воспользовались внутренними маршрутами (-16,7%).

За первые шесть месяцев 2019 года аэропорт "Киев" обслужил 14 271 рейс на прилет и вылет, что на 5,6% превысило результат за аналогичный период прошлого года. 11 966 рейсов были международными, 2 305 - внутренними.

В список наиболее популярных международных направлений за первое полугодие 2019 года вошли Шарм-эш-Шейх, Варшава, Минск, Анкара, Вена, Рим, Берлин, внутренних - Одесса, Запорожье и Львов.

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