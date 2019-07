Банк Англии представил новую банкноту с изображением математика Алана Тьюринга. ФОТО

Об этом сообщил глава Банка Англии Марк Карни, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кандидатура Тьюринга была выбрана специальным комитетом из финального списка, в который вошли 12 ученых, включая физика и космолога Стивена Хокинга, математика Аду Лавлейс, биофизика Розалинд Фрэнклин, химика Дороти Ходжкин и физика Джеймса Максвелла.

Тьюринг известен как создатель метода, позволившего дешифровать сообщения немецкой шифровальной машины Enigma во время Второй мировой войны. Его более поздние разработки использовались при создании первых персональных компьютеров.

В честь ученого названа премия Тьюринга, самая престижная награда в сфере информатики.

