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15.07.19 20:54

Банк Англии представил новую банкноту с изображением математика Алана Тьюринга. ФОТО

Портрет британского математика Алана Тьюринга появится на новых банкнотах номиналом 50 фунтов стерлингов.

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Об этом сообщил глава Банка Англии Марк Карни, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кандидатура Тьюринга была выбрана специальным комитетом из финального списка, в который вошли 12 ученых, включая физика и космолога Стивена Хокинга, математика Аду Лавлейс, биофизика Розалинд Фрэнклин, химика Дороти Ходжкин и физика Джеймса Максвелла.

Тьюринг известен как создатель метода, позволившего дешифровать сообщения немецкой шифровальной машины Enigma во время Второй мировой войны. Его более поздние разработки использовались при создании первых персональных компьютеров.

В честь ученого названа премия Тьюринга, самая престижная награда в сфере информатики.

Банк Англии подтвердил планы выпуска новых 50-фунтовых банкнот в ноябре прошлого года. Они станут последними в серии обновленных купюр, напечатанных на полимерном материале, благодаря чему они смогут прослужить в 2,5 раза дольше бумажных.

Новые банкноты появятся в обращении к концу 2021 года. Ранее уже были представлены полимерные банкноты номиналом 5, 10 и 20 фунтов.

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