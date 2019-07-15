БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
15.07.19 14:53

Минрегион профинансирует обновление почти 300 школ, детсадов и больниц в девяти областях Украины

В рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины вместе с Европейским инвестиционным банком Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины реализует социально значимые проекты в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Херсонской областях.

деньги,нбу,гривня,монеты,гривна,монета,банкнота,гривни,банкноты

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Это проекты обновления школ, детсадов, больниц и жилья для внутренне перемещенных лиц и других объектов социальной инфраструктуры. Сейчас в рамках программы уже одобрено финансирование 294 проекта общей стоимостью более 7 млрд грн.

"Продолжаем реализацию региональных проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы совместно с Европейским инвестиционным банком. Уже одобрено к реализации 294 проекта в девяти регионах Украины общей стоимостью более 7 млрд грн. Это проекты по обновлению важной социальной инфраструктуры в областях: школ, детсадов, больниц", - рассказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Поэтому, согласно программе, распределено финансирование на:

В разрезе регионов это: 10 проектов в Днепропетровской области, 156 проектов в Донецкой области, 28 проектов в Запорожской области, 5 проектов в Киевской области, 48 проектов в Луганской области, 5 проектов в Одесской области, 9 проектов в Полтавской области, 31 проект в Харьковской области, 2 проекта в Херсонской области.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100