Фонд соцстрахования за полгода выплатил 4,6 миллиарда больничных

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение фонда, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности в январе-июне 2019 года составил 269,7 грн, что на 28,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Пособие по временной нетрудоспособности предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое полностью или частично компенсирует потерю заработной платы (дохода), в случае наступления страхового случая.

Сумма помощи от ФССУ зависит от продолжительности страхового стажа и размера среднедневного дохода работника и составляет: 50% средней заработной платы (дохода) - застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до 3 лет; 60% - страховой стаж от трех до пяти лет; 70% - страховой стаж от пяти до восьми лет; 100% - при стаже более восьми лет, а также застрахованным лицам, имеющим льготы в соответствии с законодательством.

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