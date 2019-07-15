В Украину с начала года не пустили 4 670 тысяч россиян

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"За прошлые сутки отказали во въезде 33 гражданам РФ. Всего с начала года это почти уже 4670 граждан", - сказал Демченко.

Он отметил, что среди основных причин отказа во въезде были невозможность подтвердить цель своего визита.

"Были также те, кто незаконно посещал временно оккупированные территории Украины. Если такие выявлялись на границы, то им отказывали во въезде. Кроме того, это сопровождается запретом на въезд в Украину сроком минимум на 3 года", - рассказал Демченко.