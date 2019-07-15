Кабмин установил денежную компенсацию за разрушенное из-за боевых действий жилье

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает БизнесЦензор.

"Отныне владельцы жилых домов (квартир), которые были разрушены в результате вооруженной агрессии РФ на востоке Украины, смогут получить от государства денежную компенсацию. Сумма выплаты компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости строительства жилья в соответствующих областях Украины, при этом предельный его размер составит 300 тыс. гривен", – сказано в сообщении.

В соответствии с установленным механизмом, органы местного самоуправления (военно-гражданские администрации) будут проводить обследования жилья, разрушенного в результате вооруженной агрессии РФ, и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам.

Так, по информации Луганской областной военно-гражданской администрации по состоянию на 1 июня в Луганской области насчитывается 393 разрушенных дома частной формы собственности.

Для получения компенсации пострадавшие должны подать соответствующие заявления и документы в специально созданные комиссии при областных государственных администрациях (областных военно-гражданских администрациях), которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации. Формы необходимых документов и порядок рассмотрения заявлений должны быть разработаны МинВОТ.

Средства для обеспечения денежной компенсации за разрушенное жилье будут предусмотрены в Государственном бюджете.

Как отмечается в сообщении, в основу разработанного механизма положены принципы предоставления денежной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, предусмотренных Кодексом гражданской защиты с учетом того, что с 26 января 2015 года в Донецкой и Луганской областях установлен режим чрезвычайной ситуации государственного уровня военного характера.

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