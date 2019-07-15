Кабмин назначил главой Госрезерва бывшего помощника Кубива (обновлено)

Соответствующее распоряжение от 5 июля 2019 года №506-р обнародовано на сайте правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В связи с отстранением главы Государственного агентства резерва Украины Мосийчука Вадима Адамовича от исполнения полномочий по должности возложить на время его отстранения исполнение обязанностей главы Государственного агентства резерва Украины на первого заместителя главы указанного агентства Котова Павла Владимировича", – сказано в документе.

Как сообщалось, 26 июня Кабинет министров решил отстранить Вадима Мосийчука от выполнения полномочий на должности председателя Государственного агентства резерва на время проведения дисциплинарного производства.

Напомним, в апреле прокуратура вручила обвинительный акт главе Государственного агентства резерва Вадиму Мосийчуку по делу о перемещении зерна с хлебной базы в Харьковской области на госпредприятие "Златодар" в Черкасской области.

4 октября 2018 года прокуратура Киева обыскала квартиру Мосийчука и вручила ему подозрение в уголовном производстве. Голосеевский районный суд Киева избрал Мосийчуку меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать загранпаспорт.

По данным генпрокурора Юрия Луценко, в 2017 году Мосийчук издал приказ перевезти на хранение в Черкасскую область из Харьковской партию зерна из-за рисков, связанных с проведением АТО. Луценко утверждает, что этим государству нанесено 6 млн грн убытков.

Известно также, что прокуратура подала ходатайство об отстранении Мосийчука от должности. В случае его удовлетворения, исполнять обязанности руководителя предприятия будет заместитель председателя.

За день до задержания Мосийчука Кабинет министров назначил его первым заместителем Павла Котова, помощника главы фракции БПП Артура Герасимова и бывшего помощника нынешнего первого вице-премьера Стапана Кубива.

По инициативе Кубива в октябре 2018 года правительство такжке вынесло выговор председателю Госрезерва Вадиму Мосийчуку из-за превышения служебных полномочий. Речь идет о несогласованных Мосийчуком командировках.

Вадим Мосийчук возглавляет Госрезерв с 2015 года. До этого он восемь лет работал руководителем компаний по управлению активами шведской группы SEB и "Райффайзен".