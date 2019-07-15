Украинские банки снизили ставки по ипотеке и потребительским кредитам

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

В обзоре использовались данные 22 украинских банков.

Средняя процентная ставка по кредитам на автомобили выросла минимально, на 0,06 п.п. и составляет 10,54% годовых. Стоимость автокредитов зависит от размера первого взноса, а также существенно отличается на короткие и длинные сроки. Ссуды на авто сроком на 1 год в среднем стоят 4,52% годовых. Средняя ставка для сроков на 2 года составляет 8,14% годовых. Кредиты до 3 лет обходятся в 10,75% годовых, а до 4 лет – в 11,80% годовых. Стоимость автокредитов на 5 лет составляет 12,81%, на 6 лет – 13,12% годовых. Максимально длинное кредитование, на 7 лет, требует 14,02% годовых.

Ипотека в течении последнего квартала подешевела незначительно, на 0,04 п.п.. Средняя ставка составляет 20,06% годовых. На первичном рынке жилья кредитные ставки ниже, минимальная – 1,9% на 12 месяцев. Максимальная ставка для строящейся недвижимости - 25% на 20 лет. Вторичная недвижимость кредитуется от 17% до 24% годовых.

Потребительские кредиты просели в цене на 2,16 п.п., их средняя стоимость составляет 36,54 годовых. Самые низкие ставки по кредитам с обеспечением (под залог авто и недвижимости – от 13,49%). Дороже всех обходятся кредитные карты до - 122,11% годовых. Средняя ставка для овердрафтов опустилась на 0,19 п.п. и составляет 32,07% годовых.