Проблемные самолеты Boeing 737 MAX не возобновят полеты в этом году, – WSJ

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Точные сроки еще не установлены, и компании еще предстоит удовлетворить требования американских регуляторов. Однако, согласно последнему сценарию, лайнеры 737 MAX должны возобновить полеты в январе 2020 года, сообщает WSJ.

По данным издания, процесс разработки и сертификации ПО и изменений в программе обучения пилотов неоднократно откладывался. Boeing, Федеральное управление гражданской авиации США и международные регуляторы сильно расширили анализ проблем — их интересуют как действия при чрезвычайных ситуациях, так и "потенциально подозрительные" электронные компоненты.

Boeing 737 MAX дважды попадали в крупные авиакатастрофы — в 2018 году лайнер этой модели разбился в Индонезии (погибли 189 человек), а в марте текущего года самолет упал в Эфиопии, жертвами стали 157 человек.

После последней аварии власти многих стран, включая Россию и США, приостановили эксплуатацию лайнеров 737 MAX из соображений безопасности.

В марте WSJ сообщила, что в Boeing знали о существовании проблем с системой оповещения пилотов 737 MAX о неисправности датчиков угла атаки за год до катастрофы в Эфиопии и планировали устранить неполадки в 2020 году. Однако, как отмечает издание, неизвестно, могла ли данная система повлиять на катастрофу.