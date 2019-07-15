В Ивано-Франковской области половина потребителей используют онлайн-сервисы для оплаты газа

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ивано-Франковскгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

"Благодаря дистанционным сервисам, прикарпатцы могут решать все вопросы, связанные с поставками газа, не посещая офисы газовой компании", - сообщает компания.

На Ивано-Франковщине самым популярным остается Личный кабинет на сайте на сайте 104.ua. Его преимущества оценили почти 125 тыс. потребителей "Ивано-Франковскгаз Сбыт ". В онлайн-кабинете клиенты "Ивано-Франковскгаз Сбыт " имеют возможность не только платить за потребленный газ и передать показания, но и посмотреть историю своих расчетов, загрузить счет, узнать цену природного газа или обратиться к специалистам газовой компании с вопросом, а также записаться на прием к руководителям газовой компании. Все обращения направляются в контакт-центр, который обрабатывает информацию. Кроме того, для пользователей Личного кабинета доступна услуга "обратная связь".

Для владельцев нескольких лицевых счетов (помещений) разработано паблик-аккаунт 7104ua в Viber, мобильное приложение для смартфонов 104 Mobile и мобильное приложение к iPhone 104 Mobile Light. Они разработаны таким образом, чтобы потребитель имел возможность пользоваться сразу пятью личными счетами. Это удобно когда клиент ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" имеет более одного лицевого счета или помогает с газовыми вопросами своим родным.

"Для изменения настроек и управления счетами (аккаунты), достаточно открыть меню с помощью кнопки, расположенной справа сверху или свайпом влево. В настройках можно добавлять и редактировать аккаунты, выбирать способы введения показаний. Для добавления аккаунта в мобильном приложении, необходимо использовать логин и пароль для Личного кабинета на сайте 104.ua или зарегистрироваться через приложение", - сообщает компания.

"Наша компания в течение последних четырех лет системно работает над расширением олайне-сервисов. В большинстве случаев при использовании дистанционных сервисов, отпадает необходимость посещать районные центры обслуживания клиентов для сверки и уточнения оплат или начислений", - сказал директор "Ивано-Франковскгаз Сбыта" Юрий Пылыпив.

Работает онлайн-серрвис и для коммерческих потребителей. В конце прошлого года заработал Личный кабинет "Бизнес онлайн" для коммерческих клиентов "Ивано-Франковскгаз Сбыт ". Воспользоваться услугами кабинета на сайте 104.ua могут юридические или физические лица предприниматели (небытового потребления), у которых есть действующий договор на поставку газа с ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт". Использование системы "Бизнес онлайн" позволяет коммерческим потребителям получать счета за газ, акты приема-передачи, акты сверок и просматривать историю платежей.