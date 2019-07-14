Вавриш назвал топ коорупционных схем по застройке Киева

Об этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.

Он назвал Топ-3 коррупционных схем, на которых зарабатывают в Киеве "Столар и Ко". Первое – ручное управление приоритетами: куда тратить. Второе — манипуляции тендерными процедурами. ProZorro не спасает. Третье — централизация расходования бюджета на уровне города, вместо того, чтобы отпустить деньги в район из общегородского.

"Что касается непосредственно строительного рынка, то я предпочитаю мыслить профессиональными категориями. А мы продолжаем застраивать. Вы представляете вообще себе масштаб глупости происходящего?! Мы имеем огромные объемы внутри города, которые просто некачественно и бездумно используются, но при этом у нас планы Барбаросса по присоединению пригородов и всего чего угодно. Это также вопрос к количеству денег, которые вы тратите на развитие города, — отметил Вавриш. — Весь мир понимает, что где-то к 2050 году мы будем иметь удвоение городского населения. Процессы урбанизации в Украине происходят по тем же законам. Люди уезжают из сел в большие города. И особенно в столицу. Все столицы всех стран мира перманентно уплотняются. Но в чем вопрос? Мир нашел, как работать с этой тенденцией, и выработал программу развития городов Habitat III. В 2016 году Виталий Кличко лично ее парафировал".

По его мнению, необходимо уходить от принципа больших центров. Раньше действовал принцип: здесь большая центральная улица, здесь площадь, большой универмаг, клуб. Мир поломал этот старый подход к застройке и перешел к развитию малых центров со множеством инфраструктурных объектов. Передовые страны создают смешанные многофункциональные города, основная задача которых — делать жизнь человека максимально насыщенной в месте, где он живет и работает. Основной тренд — полифункциональность территорий. Ради того, чтобы увеличить интенсивность использования территорий.

"Когда я работал в администрации, я думал, что первая скрипка в этой истории — в руках города и местной власти. Однако сейчас, пребывая на другой стороне, четко понимаю, что такой современный город может родиться только в результате кооперации и сотрудничества громады, власти и бизнеса. В этом нет ничего нового. Но мы к этому так и не пришли. Город же, однажды создав комфортные для всех правила, должен акупунктурно вмешиваться в процесс, — заявил консультант. — Вот как, к примеру, Вроцлав сделали музыкальной столицей Польши? Власть в результате мониторинга нашла ответ на вопрос: почему кафе и ресторанчики отказываются от живой музыки? Невыгодно уменьшать количество столиков. Муниципалитет предложил заведениям, в которых будет живая музыка, компенсацию в 1000 евро в месяц. И в город потянулись музыкальные коллективы со всей страны".

Формат сегодняшних взаимоотношений застройщика с городом прост: город ничего не дает. Город только требует с застройщика. Он требует ограничить высотность, проложить дороги, переложить сети. Киев продолжает идти путем захвата и урбанизации новых территорий. И в рейтинге по темпам застройки новых территорий стран Украина занимает — внимание! — пятое место в мире. По развитию экономики во второй сотне, а по темпам застройки — пятое. Ну, разве это не абсурд, что нас опережают только Китай, США, Индия и Россия? При том, что у нас, как и в России, — большинство городов, кроме мегаполисов, вымирают.

По его словам, мы все заложники того, каким непрофессиональным образом город выстраивает градостроительную политику.

"Мы заложники невозможности просто получить разрешения, оплатить налоги и больше никого не видеть у себя на объекте. Мы заложники инспекторов, которые могут приходить, чтобы открывать и закрывать декларации. Посмотрите, по какому количеству объектов, на которые получены разрешения, продолжаются суды. И на моих объектах в том числе. За нами, помимо городских инспекторов, бегают чьи-то активисты. Мы, как одна из сторон процесса, не являемся бенефициарами существующего порядка на рынке. На самом деле существующие "правила игры" и у меня, и у моих коллег, работающих на рынке, уже поперек горла стоят. При том, что все знают и понимают, как должно все работать, чтобы все три стороны — громада-город-бизнес — чувствовали себя комфортно", — сказал консультант.