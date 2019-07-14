Рост экономики Украины является сдержанным и не устойчивым, – представитель ВБ

Об этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.

По ее словам, в 2016-2017 годах очень большой вклад в ВВП был сделано за счет хорошего урожая, а это очень изменчивый и сложно прогнозируемый фактор, потому что каждый год рекордных урожаев может и не быть.

Другие секторы, которые делают большой вклад в рост нашего ВВП, — это секторы, ориентированные на внутреннее потребление, что тоже не лучший из вариантов. Потому что внутреннее потребление не повышает экспортного потенциала, не помогает нам интегрироваться в глобальные цепочки добавленной стоимости, увеличить нашу конкурентоспособность, повысить производительность, то есть задействовать все возможные механизмы, которые помогают именно устойчивому развитию.

Головач считает, что на сегодня государственные инвестиции ограничиваются преимущественно очень высокими расходами потребления: выплатами процентов по долгу и социальными расходами.

"По сути средства, которые могли бы инвестироваться, мы проедаем. Позволить себе наращивать дефицит бюджета Украина не может учитывая высокие выплаты по государственному долгу. Поэтому мы должны прилагать усилия, чтобы стабилизировать его на уровне 2-2,5% от ВВП. Более того, мы должны уменьшать нашу долговую нагрузку, а это возможно лишь при условии жесткого контроля над дефицитом бюджета. А значит, свободного пространства для маневра у нас не так уж и много. И для того, чтобы он появился, надо более терпимо относиться к текущих расходам государства, — отметила представитель ВБ. — В 2017-м МЗП фактически удвоили, а в 2018-м, если не ошибаюсь, увеличили еще на 30%. В придачу к этому и учителя, и врачи получили дополнительные секторальные надбавки. В результате заработная плата в госсекторе как процент от ВВП возросла с 9,6 в 2016 году до 11% — в 2018-м (это с учетом зарплат в секторе высшего образования). Если сравнивать с сопоставимыми европейскими странами, то и 9,6% — это много, а 11 — это очень много. С одной стороны, на эти расходы идут средства, которые могли бы инвестироваться в инфраструктуру, а с другой — они формируют спрос в тех секторах, которые не могут обеспечить нам устойчивый экономический рост и частично являются факторами давления на инфляцию".