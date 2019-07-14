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14.07.19 11:03

В Нью-Йорке произошло масштабное отключение электроэнергии

Глава американской энергетической компании Con Edison Джон Макэвой заявил, что электроснабжение в Нью-Йорке полностью восстановлено после масштабного блэкаута, затронувшего более 70 тысяч человек, сообщает CNN.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Причины сбоя на данный момент неизвестны. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отметил, что отключение электричества не было связано с инфраструктурными проблемами. "Нам повезло сегодняшним вечером", - добавил он. Также Куомо призвал водителей отказаться от поездок на личных автомобилях, так как некоторые светофоры до сих пор не работают.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио поручил городским службам совместно с Con Edison установить причины сбоя.

Масштабный блэкаут произошел в Нью-Йорке вечером в субботу. Больше всего проблемы с электроснабжением затронули центральный Манхэттен и Верхний Вест-Сайд. Там без света оставались порядка 72 тысяч человек. Из-за сбоя была нарушена работа нью-йоркского метро, на улицах не работали светофоры и фонари, что привело к пробкам. Множество людей застряли в лифтах.

Проблемы с электроснабжением в Нью-Йорке произошли в годовщину масштабной аварии в энергосистеме города в 1977 году. Тогда в ночь с 13 на 14 июля обесточен оказался почти весь Нью-Йорк.

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