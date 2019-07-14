Зеленский назначил херсонского губернатора

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Зеленский представил новоназначенного главу ОГА на совещании в Херсоне в субботу.

"Хочу вас поздравить с новым главой Херсонской облгосадминистрации… и хочу подписать указ о назначении Гусева Юрия Вениаминовича. Можно поаплодировать", - сказал Зеленский, подписал соответствующий документ и передал Гусеву удостоверение.

Одним из приоритетов работы нового главы ОГА президент назвал обустройство инфраструктуры контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) в Херсонской области на админгранице с оккупированным Крымом.

Как сообщалось, 26 июня Кабинет министров на своем заседании поддержал назначение 8 глав ОГА, чьи кандидатуры предложил президент Зеленский. В частности, главой Херсонской ОГА предлагалось назначить Юрия Гусева.

Ранее Юрий Гусев значился под №41 в избирательном списке партии "Слуга народа". Однако 13 июня он сообщил, что решил не участвовать в парламентских выборах, но остается в команде Зеленского и будет помогать ей "в другой роли".