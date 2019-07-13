Прокуратура раскрыла схему хищений на ремонте дорог в Вышгородском районе

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В ходе следствия установлено, что на протяжении 2017-2018 годов служебные лица поселков Хотяновка, Новоселки и Новые Петровцы в Вышгородском районе Киевской области подписали акты приемки выполненных строительных работ с директором подрядной организации, занимающейся ремонтными работами асфальтовых дорог, и перечислили на счета общества более 2 млн грн", - говорится в сообщении прокуратуры.

Правоохранителями установлено, что работы проведены не полностью и некачественно, а их объем не соответствует сведениям, указанным в документах. Разница составляет более 2,4 млн гривен..

"Сейчас директору подрядной организации сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч.5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается, проверяется причастность к совершению преступления других лиц", - подытожили в сообщении.