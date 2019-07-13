Украина подписала соглашение о безвизе с Северной Македонией

Об этом Задорожнюк написала в Facebook, сообщает БизнесЦензор.
"Сегодня (12 июля) вместе с министром иностранных дел Республики Северная Македония Николой Димитровым от имени правительства Украины подписала чрезвычайно важное межправительственное Соглашение о безвизе на постоянной основе", - написала она.
Ранее соглашение о безвизе с Северной Македонией Украина должна была продлевать каждый год.
Согласно документу, граждане двух стран с биометрическими паспортами могут осуществлять въезд и транзит. Более того, находиться на территории страны можно максимум 90 дней каждые полгода.