БизнесЦензор

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13.07.19 17:16

СБУ разоблачила на вымогательстве депутата Черкасского облсовета

Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили в вымогательстве денег у бизнесмена одного из депутатов Черкасского областного совета.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что депутат требовал 300 тыс. грн. от представителя частного предприятия за присоединение производственного помещения к электросети общего пользования", - говорится в сообщении СБУ.

Чиновник, который также руководит одной из проектных организаций области, обещал коммерсантам за триста тыс гривен ускорить процесс подключения к электросети ОАО "Черкассыоблэнерго" и заключение договоров на поставку электроэнергии.

"Правоохранители задержали депутата при выходе из ресторана, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения второй части неправомерной выгоды в размере ста пятидесяти тысяч гривен", - отметили в СБУ.

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