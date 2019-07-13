БизнесЦензор

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13.07.19 12:27

Команда Зеленского назначила "смотрящего" за Киевом, – СМИ

В команде президента Владимира Зеленского назначили нового "смотрящего" за Киевом, им стал Андрей Вавриш.

богдан,вавриш

Об этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.

Предполагается, что к Вавришу уйдет вся исполнительная власть в Киеве. По данным издания, мэр Виталий Кличко сдаваться не собирается и обещает применить свой и братский авторитет в Европе и Америке.

Вавриш является главой строительной компании SAGA Development, 5 лет назад он ушел с должности зама главы Департамента градостроительства и архитектуры Киева. Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан является близким другом Вавриша.

По данным издания, Вавриш займется "теневым переформатированием финансового пространства Киева, отправив на покой регента Кличко Вадима Столара".

В Офисе президента, утверждают, что речь идет не о "смотрящем", а о "стратегирующем".

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