Крюковский завод требует в суде у "Укрзализныци" 1,4 миллиарда

Об этом со ссылкой на пресс-службу Крюковского вагоностроительного завода сообщает БизнесЦензор.

В связи с этим в суде уже рассматривается 4 дела по иску Крюковского завода против "Укрзализныци" о взыскании денежных средств за заказанные вагоны на общую сумму 1,4 млрд грн.

"Железная дорога не только не рассчиталась за 11 пассажирских вагонов, которые получила от вагоностроителей в декабре 2018 года и январе 2019 года и не оплатила авансовые платежи, но вообще не появляется для приема следующих готовых вагонов согласно заключенным договорам на поставку двух вагонов международного класса габарита RIC, 20 купейных спальных вагонов типа СВ и 21 купейного спального вагона", - сообщает завод.

Крюковский завод напоминает, что заключил с "Укрзализныцей" 4 договора 30 августа 2018 года на поставку 54 пассажирских вагонов. Договорами предусматривалась предоплата в размере 30%. Оплата оставшейся стоимости - в течение 30 дней с даты поставки.

Однако, указывает Крюковский завод, представители "Укрзализныци" не являются для получения заказанного им товара и не платит его стоимость.

"Поэтому сейчас новая высокотехнологичная продукция - пассажирские вагоны стоят на заводе, что называется, под забором. А пассажиры ездят в полуразвалившихся вагонах", - говорится в сообщении.

Кроме того, Крюковский завод заявляет, что правление, наблюдательный совет УЗ не шли на контакты, не отвечали на письма, претензии завода.

"Поэтому КВСЗ был вынужден подать в хозяйственный суд города Киева исковые заявления в надежде на взыскание фактической задолженности по вагоны на общую сумму ориентировочно 1,4 млрд грн", - сообщает завод.

Суд признал исковые заявления справедливыми и принял их к рассмотрению.

"В 2018-2019 гг. "Укрзализныця" планировала купить у нас 54 новых пассажирских вагона, 6 дизель-поездов. Общая сумма по заключенным 5 договорам около 2,5 млрд грн. Затем УЗ перенесла заказ на пассажирские вагоны на первое полугодие 2019 года. Теперь не хотят ни платить, ни принимать вагоны, мы судимся", - сказал глава набсовета Крюковского завода Владимир Приходько.