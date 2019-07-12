Кличко насчитал в Киеве 80% нуждающихся в капитальном ремонте многоэтажек

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время круглого стола "Спасение старого жилого фонда", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В Киеве – около 80% многоэтажек нуждаются в ремонте. Не точечном или частичном, а в комплексном капитальном ремонте. Ориентировочная сумма необходимых средств – 10 млрд грн. Это колоссальные средства для городского бюджета", – заявил Кличко.

По словам мэра, новое профильное законодательство определяет, что владельцами многоквартирных домов являются граждане, и именно они ответственны за свою недвижимость, комфорт и безопасность в них.

"Но давайте честно ответим: готовы ли люди к такой ответственности? Особенно на фоне отсутствия надлежащей информационной кампании, отсутствия переходного периода, как это было в некоторых странах Европы. Людей, по сути, оставили один на один с проблемой старых неремонтируемых 30-40 лет "хрущевок" или "сталинок". А ремонт дома – это не только краска для стен в подъезде. Это – обновление инженерных сетей, замена лифтов, мероприятия по энергосбережению, другое", – подчеркнул мэр столицы.

Виталий Кличко заявил, что Киев имеет наиболее масштабные в Украине программы ремонта и термомодернизации домов.

"Но этих объемов недостаточно на фоне стремительного "старения" зданий. Именно поэтому я убежден, на уровне государства нужно выработать эффективный механизм реновации жилого фонда. Участниками которого стали бы правительственные структуры, муниципалитеты и домовые общины, которым мы должны предоставить возможности сохранить и восстановить свое жилье", – добавил Кличко.

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Как сообщалось, ранее Минрегион совместно с Украинским государственным научно-исследовательским институтом проектирования городов "Гипроград" имени Ю. Белоконя завершил разработку нового законопроекта "О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда".

При этом законопроектом предлагается внедрить возможность реконструкции устаревшего жилья без привязки к этажности домов, а не только до 5 этажей, как это определено сейчас.

По данным министерства, сегодня в Украине около 1 млрд кв. м жилого фонда, почти 70-80% из которого – устаревшее жилье. По оценкам экспертов, около 75 млн кв. м жилья в Украине является аварийным и непригодным для проживания.

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