Кабмин предложит сократить количество районов в 4 раза, – Зубко

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

Вице-премьер уточнил, что 92 района из общего количества будут находиться на подконтрольной территории Украины, и еще 10 – на временно оккупированной и в Крыму.

"Новая система административно-территориального устройства позволит сформировать качественный менеджмент европейского образца – по показателям развития человеческого потенциала, качественных услуг и секторальных реформ. Также это даст возможность не только построить качественную модель управления, но и эффективно использовать средства на местах, которые сейчас направляются на существующие почти полтысячи райгосадминистраций", – отметил Зубко.

По словам чиновника, новый субрегиональный уровень позволит увеличить территории и количество их жителей до 150 тыс., проживающих в районах. Это позволит сформировать качественные команды, которые смогут координировать, управлять процессами и делегированными полномочиями от государства.

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Зубко также напомнил, что именно реформа децентрализации изменила систему менеджмента в государстве и обеспечила переход от централизованного советского управления, которое продолжалось за все почти 28 лет независимости, к имплементации европейских стандартов управления.

Так, сейчас в Украине сформировано 924 ОТГ, в которых проживают 70% украинцев. Эти общины уже работают по новой системе менеджмента и внедряют крайне необходимые реформы на местах: образования, здравоохранения в первичном звене, внедрение новых админуслуг, социальной защиты.

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