Зеленский позвонил Кличко, чтобы обсудить закупки трамваев для Киева

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время посещения ГП "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" в Днепре, передает БизнесЦензор.

Общаясь с работниками предприятия, президент получил жалобу, что городские власти Киева не рассчиталась за поставленные городу трамваи, после чего Зеленский позвонил мэру столицы Виталию Кличко.

"Они выполнили заказ, а денег люди не получили. Ко мне обращаются как к президенту, я звоню вам", – сказал он во время разговора.

"Но главный вопрос не в этой задолженности, хотя я прошу вас ее оплатить, а в том, что они хотели участвовать в тендере, но его квалификационные условия прописали таким образом, что украинский производитель не может принимать в нем участие. То есть условия прописаны под поставки из-за рубежа. Если можно, разберитесь с вопросом финансов. А о том, как использовать нашего отечественного производителя, который для нас в приоритете, мы с вами пообщаемся отдельно", – сказал Зеленский.

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Как сообщалось, в декабре 2018 года КП "Киевпастранс" по результатам тендера заказало ООО "Татра-Юг" новые трамвайные вагоны на 428,89 млн грн.

Согласно условиям договора, до конца 2019 года победитель тендера поставит десять разработанных в 2017 году трехсекционных четырехдверных трамвайных вагонов K-1M6 собственного производства в 2018-2019 годах с автономным ходом 1 км по 42,89 млн грн за штуку (1,36 млн евро по курсу НБУ).

Для сравнения в прошлом году "Киевпастранс" заказал у фирмы Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA на 100% низкопольные трехсекционные трамваи Pesa Twist Fokstrot 71-414K с меньшим автономным ходом 0,6 км на 12% дешевле – по 1,21 млн евро.

Одесское ООО "Татра-Юг" с уставным капиталом 20 млн грн принадлежит одесситке Валентине Коваль и ДочП "Украгросоюз" (прекращается с 17 октября 2018 года, срок предъявления кредиторами своих требований - до 18 декабря 2018 года) из Одесской одласти с уставным капиталом 100 грн. "Украгросоюз" из МП ООО "ОдесЕлектропасТранс Лтд" с уставным капиталом 100 тыс. грн владеют одесситки Инесса Кердивара и Нина Ладыка.

Директором победителя является Анатолий Кердивара, ранее руководивший ныне ликвидированным одноименным СП с ИИ в виде ООО "Татра-Юг". Учредителями того предприятия были исполком Одесского горсовета, вышеупомянутый "ОдесЕлектропасТранс Лтд", ГП "ПО Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова" и чешские компании "ЧКД Татра" и "Инекон Лтд".

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